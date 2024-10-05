Залужный призвал не мобилизовать украинскую молодежь

«Страна.ua»: Залужный выступил против мобилизации украинцев от 18 до 25 лет

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный рекомендовал не отправлять в зону боевых действий молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Он отметил, что молодежь необходимо беречь, поэтому порог мобилизационного возраста снижать не стоит.

«Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на посту главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет», — заявил Залужный.

Экс-главком ВСУ также добавил, что молодежь можно призвать в армию, но только в самом крайнем случае.

Ранее бывший глава европейского направления Совета национальной безопасности США Александр Виндман посоветовал украинским властям срочно мобилизовать 300 тысяч человек. Благодаря такому решению ВСУ якобы смогут начать наступление и улучшить ситуацию на поле боя, допустил он. Виндман также предположил, что новобранцы благодаря западным инструкторам смогут подготовиться к боевым действиям уже в следующем году.