Залужный назвал слабой поддержку Украины от ЕС

Бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный считает, что ЕС слишком зависит от США и не может оказать Украине полноценную поддержку. Об этом он написал в авторской колонке в издании «Украинская правда».

«Европейский Союз, несмотря на попытки сохранить поддержку Украины, все еще остается довольно слабым, а еще слишком зависимым от США и неспособным на быстрые и жесткие решения во внешней и оборонной сферах. Страны Европы оказались не готовыми к быстрым преобразованиям в оборонно-промышленном комплексе, уступая… России и возможностям, прежде всего США», — отметил Залужный.

Без США организовать помощь Украине для союзников будет невозможно. По его мнению, США могут не только помочь Украине и создать новый демократический альянс, но и укрепить свою роль лидера в глобальной безопасности через конкретные действия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что союзники США по НАТО будут платить за американское вооружение для Украины. Трамп напомнил, что соглашение было достигнуто на саммите альянса в прошлом месяце. Также американский лидер пригрозил устроить России «маленький сюрприз».