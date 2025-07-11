Трамп обязал союзников США по НАТО платить за американское оружие для Украины

Союзники США по НАТО будут платить за американское вооружение для Украины. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью NBC News .

«Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие отправляется в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие, и НАТО платит», — сообщил американский лидер.

Трамп напомнил, что соглашение было достигнуто на саммите альянса в прошлом месяце.

Ранее американский президент заявил, что направит на Украину новую партию вооружения. Он заявил, что Украина на фоне усиливающегося напора ВС России должна иметь возможность себя защищать.

России Трамп пообещал устроить «маленький сюрприз». Глава Белого дома заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным не имеют смысла.

Трамп заявил, что намерен сделать важное заявление по России в начале следующей недели. По информации «Известий», американский лидер отказался сообщить подробности.