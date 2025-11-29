В США прокомментировали отставку Ермака

Конгрессвумен Луна: теперь всем ясно, зачем нужно проверять деньги для Украины

Коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины спровоцировал резкую реакцию американских политиков. Об этом заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна на своей странице в соцсети X .

Поводом для комментария стала отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Политик напрямую связала этот инцидент с необходимостью проверки финансовой помощи Киеву.

«Теперь сами видите, зачем нам стоило бы проверять деньги, которые мы давали Украине? Коррупция», — констатировала Луна.

Ее заявление появилось сразу после официального сообщения об отставке Ермака. Американская конгрессвумен уже не впервые критикует политику финансовой поддержки Украины.

Детективы НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку накануне утром, 28 ноября. Речь идет о расследовании дела о коррупции в энергетической сфере Украины. Чуть позже глава офиса президента Украины подал в отставку.