Захарова жестко ответила на предложение уничтожить Путина с помощью ИИ

Украинский политэксперт Тарас Березовец, предложивший использовать искусственный интеллект для уничтожения российского президента Владимира Путина, не достоин называться мужчиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Когда своего не осталось ни интеллекта, ни земли, ни ресурсов, ни того, что и делает мужчину мужчиной», — написала она.

Также слова Березовца прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян, которую он тоже призывал уничтожить, используя современные технологии.

«Интеллект на Украине остался только искусственный», — отметила Симоньян.

Ранее Мария Захарова жестко отреагировала на угрозы Евросоюза в адрес лидера Сербии Александра Вучича. Официальный представитель российского МИД назвала такой подход бандитизмом, свойственным мафии.