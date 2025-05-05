Захарова жестко ответила на предложение уничтожить Путина с помощью ИИ
Украинский политэксперт Тарас Березовец, предложивший использовать искусственный интеллект для уничтожения российского президента Владимира Путина, не достоин называться мужчиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
«Когда своего не осталось ни интеллекта, ни земли, ни ресурсов, ни того, что и делает мужчину мужчиной», — написала она.
Также слова Березовца прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян, которую он тоже призывал уничтожить, используя современные технологии.
«Интеллект на Украине остался только искусственный», — отметила Симоньян.
Ранее Мария Захарова жестко отреагировала на угрозы Евросоюза в адрес лидера Сербии Александра Вучича. Официальный представитель российского МИД назвала такой подход бандитизмом, свойственным мафии.