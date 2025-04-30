Захарова жестко отреагировала на угрозы Евросоюза в адрес Вучича

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала бандитизмом угрозы Еврокомиссии в адрес лидера Сербии Александра Вучича за визит в Москву на День Победы. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале

По ее словам, если в ЕК по-прежнему «уважают демократию», то не должны прибегать к диктатуре.

«Что это за „черные метки“, которые Запад раздает в виде неких предупреждений?» — задала вопрос Захарова.

По ее словам, так действуют пираты, мафия, шантажисты и преступники, так действуют и террористические ячейки.

Накануне Еврокомиссия пригрозила Вучичу тяжелыми последствиями за поездку в Россию на 9 Мая. Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что этот визит повлияет на ход переговоров о вступлении страны в ЕС.