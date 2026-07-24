Захарова предложила Маску отключить Starlink на Украине
Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила Илону Маску отключить Starlink на Украине. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Так дипломат ответила на слова американского бизнесмена об отводе войск Россией.
«Хочется развить мысль и предложить отвести Starlink. Чтобы люди не умирали», — написала Захарова.
Ранее Илон Маск отметил, что украинский конфликт завершится, только если Запад пойдет на уступки России. Мария Захарова также напомнила, что именно глава США Дональд Трамп много раз говорил во время избирательной кампании, что прекратит конфликт на Украине в первые сутки после избрания.