Захарова напомнила, что Трамп обещал закончить конфликт на Украине за сутки

Захарова: Трамп 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за сутки

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что именно президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании десятки раз говорил, что в первые сутки после избрания прекратит конфликт на Украине. Об этом она написала в телеграм-канале .

Захарова прокомментировала высказывание американского госсекретаря Марко Рубио.

«Вы думаете, мы урегулировали войну на Украине за 30 минут? Это не так работает», — заявил глава госдепа журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Никто так не думал. Но все помнят, как более 80 раз президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в Анкоридже», — напомнила представитель МИД.

Ранее в Маниле Лавров и Рубио провели переговоры. Встреча продлилась около 35 минут, российский министр подтвердил готовность России урегулировать конфликт на основе предложений, согласованных на Аляске.