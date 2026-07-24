Маск допустил завершение конфликта на Украине только после уступок России

Украинский конфликт завершится, только если Запад пойдет на уступки России. Об этом изданию Economist заявил американский бизнесмен Илон Маск.

«Я давно выступаю за мир. Я писал несколько лет назад, что действительно нужно пойти на уступки России. Это не значит, что я на российской стороне, я был прагматичен: иначе люди продолжат гибнуть годами, ничего не добившись. Произошло именно это», — подчеркнул он.

Маск добавил, что его раздражают «изысканные» дипломаты, которые в роскошных заведениях устраивают ужины из семи блюд, пока на линии фронта гибнут люди. Он выразил надежду, что стороны достигнут какое-либо мирное соглашение уже в ближайшее время.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее напомнила, что именно президент США Дональд Трамп десятки раз говорил во время избирательной кампании, что прекратит конфликт на Украине в первые сутки после избрания.