Депутат Верховной рады Наталья Пипа оскорбила советских солдат. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА «Новости» , что украинцы не давали ей слова.

«Пипе слова не давали. Извините», — сказала она.

Украинцев возмутило отношение нардепа к боровшимся с нацистами советским солдатам. Пипа снялась на фоне музея истории Украины во Второй мировой войне, радуясь, что с него убрали надпись «Их подвиги будут жить вечно».

Ранее десятки депутатов, выступивших против законопроекта о выделении финансовой помощи со стороны МВФ, получили угрозы и планировали саботировать заседание Верховной рады. За это президент Украины Владимир Зеленский призвал их сложить полномочия, отказаться от брони и отправиться в зону боевых действий.