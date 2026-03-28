Захарова ответила на оскорбительные слова депутата Рады Пипы о солдатах СССР
Депутат Верховной рады Наталья Пипа оскорбила советских солдат. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА «Новости», что украинцы не давали ей слова.
«Пипе слова не давали. Извините», — сказала она.
Украинцев возмутило отношение нардепа к боровшимся с нацистами советским солдатам. Пипа снялась на фоне музея истории Украины во Второй мировой войне, радуясь, что с него убрали надпись «Их подвиги будут жить вечно».
Ранее десятки депутатов, выступивших против законопроекта о выделении финансовой помощи со стороны МВФ, получили угрозы и планировали саботировать заседание Верховной рады. За это президент Украины Владимир Зеленский призвал их сложить полномочия, отказаться от брони и отправиться в зону боевых действий.