Десятки депутатов Рады отказались приходить на работу из-за угроз

Гончаренко: около 60 депутатов могут пропустить заседание Рады на фоне угроз

Около 60 депутатов Верховной рады могут не явиться на заседание в среду, 25 марта, из-за поступающих угроз. Об этом в телеграм-канале заявил депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, представители фракции «Слуга народа», а также депутаты из других политических сил не собираются появляться в парламенте из-за опасений провокаций и возможных нападений в правительственном квартале.

«Будут давить, чтобы они проголосовали за законы МВФ. На данный момент около 60 „слуг“ уже отказались приходить в Раду», — рассказал Гончаренко.

Он считает, что такая массовая неявка может поставить под угрозу проведение заседания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился с предупреждением к депутатам Верховной рады, которые бойкотируют заседания и мешают принятию важных законопроектов. По его словам, они могут сложить мандаты и отправиться на передовую.