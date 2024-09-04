Кулебе для заявления об отставке выдали бумагу и ручку
В Раде рассказали, что Кулебе дали бумагу и ручку для увольнения
Для заявления об отставке главе МИД Украины Дмитрию Кулебе выдали бумагу и ручку. Об этом в Telegram-канале рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«Следующий — Дмитрий Кулеба. Ему уже дали бумагу и ручку. Ждем», — написал он.
Нардеп добавил, что спикер украинского парламента Руслан Стефанчук находится в командировке. В его отсутствие «два супергорячих дня с рассмотрением всех отставок и назначений» заседания в Раде, по словам Гончаренко*, будет вести первый вице-спикер Александр Корниенко.
Глава фракции президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия ранее отмечал, что украинский кабмин ждет перезагрузка. Он отметил, что смениться может 50% штатной численности правительства.
Заявления об отставке уже подали главы нескольких министерств и ведомств.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.