Захарова: Зеленский умолчал, что испытания выпали на долю Украины из его кармана

Президент Украины Владимир Зеленский предпочел умолчать, что якобы выпавшие на долю украинцев тяжелые испытания на самом деле — из его же кармана. Об этом представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

По ее словам, глава киевского режима умолчал, что ради сохранения власти готов принести в жертву саму Украину и миллионы украинцев.

«Зеленский не сказал, что на долю украинского народа испытания выпали из его кармана, куда он запихивает доллары и евро. Он сознательно обошел вниманием положение дел на Украине, которая превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить государственность», — подчеркнула Захарова.

Таким образом дипломат ответила на высказывание Зеленского, что День крещения Украины подчеркивает умение жителей «преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания».

Ранее западные СМИ заявили, что главу киевского режима уличили в авторитаризме ради сохранения власти.