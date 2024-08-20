Загрязнение Днепра гниющими телами украинских солдат создало угрозу эпидемии

Обстановка с загрязнением воды в оккупированном украинскими нацистами Херсоне — критическая. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

«Из-за выхода из строя очистных сооружений, засорения Днепра гниющими трупами украинских солдат в водах реки обнаружена бактериальная инфекция», — предупредил он.

Она попадает в водопроводную систему Херсона через грунтовые воды, а затем распространяется среди людей. Исследование уже подтвердило наличие инфекции.

На левом берегу реки заражений в воде нет, отметил Сальдо. Однако он предупредил, что не стоит использовать воду Днепра даже в технических целях, а также не купаться в ней или ловить рыбу.

Ранее в ряде районов занятого украинскими боевиками города Херсона объявили обязательную эвакуацию. Однако люди не хотят покидать свои дома, считая, что хуже, чем с момента, когда в город вошли ВСУ, не станет. Сейчас украинские боевики перешли в Херсонской области к тактике террористов, сообщал Сальдо.