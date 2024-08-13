Обязательную эвакуацию населения объявили в Херсоне

В ряде районов занятого украинскими боевиками города Херсона объявили обязательную эвакуацию. Об этом РИА «Новости» сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Оккупационные власти в Херсоне объявили обязательную эвакуацию. По сообщениям, которые мне приходит из этого русского города, по радио крутят объявления об эвакуации уже несколько дней», — сказал он.

Кастюкевич уточнил, что под эвакуацию попали Гидропарк, а также Шуменский и Днепровский районы.

«Но люди не хотят уходить из своих домов. Они говорят, что им вряд ли будет еще хуже, чем с момента, когда в город вошли ВСУ», — сказал он.

Херсонская область является регионом России, расположенным в нижнем течении Днепра. Он омывается Черным и Азовским морями. По итогам народного референдума в 2022 году региона стал субъектом России.