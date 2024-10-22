Кулеба раскрыл подробности своего увольнения из МИД Украины

Экс-глава МИД Украины Кулеба увольнялся с должности под вино и сигару

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба писал заявление об увольнении с должности под бутылку игристого вина и сигару. Подробностями увольнения он поделился в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай, сообщило ТСН .

По словам Кулебы, он узнал об отстранении от должности во время занятия в спортзале, где находился вместе с женой. Перед тренировкой ему позвонил премьер-министр Денис Шмыгаль с просьбой приехать. Тогда Кулеба понял, что его попросят уволиться.

После возвращения домой политик и его супруга взяли бутылку игристого вина, сигару, бумагу, ручки и вышли на балкон.

«Я выпил и написал заявление на увольнение. Так, собственно, это все и закончилось», — сказал экс-глава МИД Украины.

Он не считает, что у президента Украины Владимира Зеленского возникли какие-либо претензии к его работе. Конкретных причин увольнения бывший глава украинского внешнеполитического ведомства называть не стал.

Кулеба подал в отставку в начале сентября. Новым министром иностранных дел Украины стал Андрей Сибига.