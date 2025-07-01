«Россия сегодня» потребовала освободить журналистов «Sputnik Азербайджан»

Всего задержали семерых человек, среди них есть граждане России. В квартире руководителя редакции Игоря Картавых прошли обыски, у него изъяли компьютер. Ситуация осложняется тем, что журналист страдает диабетом и нуждается в лекарствах.

Вторые сутки к журналистам не пускают ни родственников, ни сотрудников дипломатической миссии и не дают им выйти на связь, подчеркнули в медиагруппе. Работа «Sputnik Азербайджан» фактически оказалась заблокирована.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией вокруг журналистов и планирует добиваться их освобождения.