За экс-главу офиса Зеленского Ермака внесли полную сумму залога

За экс-главу офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака внесли полную сумму залога для выхода из СИЗО. Об этом украинскому изданию «Общественное» сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

Внесенная сумма составила порядка 3,1 миллиона долларов. По словам журналиста Михаила Ткача, собрать удалось больше необходимой суммы: около 3,5 миллиона в американской валюте.

«Около 200 платежей. В частности, есть взносы по одной копейке», — написал он в телеграм-канале.

В СИЗО Ермак провел четыре ночи. Ему предъявили обвинение по делу об отмывании 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом.

Ранее стало известно, что НАБУ и САП завершают расследование против супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены.