Взрывы раздались в Киевской области

В Киевской области на фоне объявленой воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ICTV .

«В Киевской области слышны взрывы», — указали авторы материала.

Где именно раздались взрывы, журналисты не уточнили. Также пока нет информации о разрушениях и пострадавших. В регионе объявляли воздушную тревогу. Затем сигнал, оповещающий об опасности, отменили.

Ранее взрывы в Киевской области прогремели в начале сентября. Тогда грохот услышали жители Киева и Борисполя. В украинской столице объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы. Местных жителей призвали отправиться в укрытия.

В ночь на 6 сентября в Черниговской области объявили воздушную тревогу. Спустя время в регионе заявили о взрыве.