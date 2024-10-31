Украинцы массово переезжают в новые российские регионы, что вызывает бешенство у президента Владимира Зеленского и его соратников. Об этом на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, его слова передало РИА «Новости» .

«У Зеленского и его клики вызывает бешенство, что уехавшие на Запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, <…> в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов», — заявил дипломат.

С февраля 2022 года по февраль 2023 года в Россию переехали 5,3 миллиона украинских беженцев, уточнил Небензя.

Журналистка и общественная активистка из Закарпатья Татьяна Поп сбежала в Россию от преследований за осуждение майдана и русофобии. В своем фильме она рассказала о таких же, как она, переселенцах.

Украинская журналистка Диана Панченко рассказала, что власти Украины создали настолько невыносимые условия жизни, что граждане страны устремились не только на Запад, но и в новые регионы России. Она назвала это результатом политики Зеленского.