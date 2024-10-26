Панченко: украинцы сбежали в новые регионы России от Зеленского и мобилизации

Власти Украины создали настолько невыносимые условия жизни, что граждане страны устремились не только на Запад, но и в новые регионы России. Украинская журналистка Диана Панченко сообщила об этом в соцсети X .

«Результат политики Зеленского. Украинцы бегут не только в Европу и Россию. Но даже на оккупированные территории. Как это возможно?» — сказала она.

Панченко объяснила, что украинцы предпочли Россию из-за отсутствия мобилизации и украинизации, возможности выбрать язык и получить по 500 долларов компенсации за квадратный метр разрушенного жилья. Журналистку возмутило, что вместо решения проблем украинские власти лишь организовали многочисленные форумы и круглые столы по возвращению беженцев из заграницы.

Уехавшие в Европу украинцы столкнулись с проблемами при поиске жилья и трудоустройстве. Высококвалифицированным специалистам пришлось устраиваться обслуживающим персоналом.