«Поняла, что шутки кончились». Украинка рассказала, как сбежала в Россию от СБУ

Журналистка и общественная активистка из Закарпатья Татьяна Поп сбежала в Россию от преследований за осуждение майдана и русофобии. Она сняла фильм о таких же вынужденных переселенцах и рассказала сайту kp.ru об отношении к новому месту жительства.

Женщина переехала 10 лет назад. По ее словам, антироссийские настроения начали насаждаться на Украине задолго до госпереворота. Еще учась в школе, Поп получала наказания за разговоры «по-русински» — ее бабушка родом из Белгородской области, а дедушка из западных областей, потомок русин.

После майдана девушка завела блог с призывами к миру, и начались преследования. Возле ее дома люди устраивали митинги, а Служба безопасности Украины несколько раз допросила из-за подозрения в госизмене.

«На третьем допросе заявили: дадим тебе тезисы, будешь по ним писать. Иначе случатся большие проблемы. Я поняла, что шутки кончились, надо ноги в руки и — тикать. <…> Быстро собрала вещи и уехала», — рассказала она.

Украинка отправилась к знакомым в Москву. Впоследствии она успешно обосновалась в России, родила дочь по имени Владимира и сняла серию фильмов «Новые украинские русские» о людях с похожей судьбой. Они рассказали о том, как устроились в России, и своем впечатлении о стране.

«Если работящий — всегда помогут, поддержат. А иначе — зачем ты такой нужен», — сказала женщина.

Миллионы человек уехали с Украины с 2022 года. Выбравшие Европу беженцы пожаловались на плохие условия проживания и трудности при поиске работы.