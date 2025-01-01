Украина с подачи Запада стала оплотом коррупции и преступности, которые покрывают лидеры европейских стран. Об этом сообщило издание Strategic Culture .

«Украина — это выгребная яма коррупции и преступности, черная дыра для мошенничества: от многомиллиардного отмывания денег через торговлю оружием НАТО до телефонного, от удержания Европы в заложниках без газа до сбития пассажирских самолетов ради двойных схем», — указали авторы материала.

Выгоду от афер на Украине получают европейские лидеры, поэтому они старательно поддерживают иллюзию «благородной Украины, защищающей Европу от российской агрессии», при этом игнорируют интересы собственных граждан.

Минобороны Украины повторно заключило контракт с пойманным на растрате поставщиком питания для ВСУ. Компания, связанная с Гринкевичами, получит 102,2 миллиона долларов. Отца и сына Гринкевичей обвинили в создание ОПГ для завладения бюджетными деньгами.

Запад стал заказчиком того, что на Украине появился террористический киевский режим, который теперь вышел из-под контроля. Об этом заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.