МО Украины повторно заключило контракт с пойманным на растрате поставщиком

Госконтракт на поставку питания для Вооруженных сил Украины достался компании, связанной с пойманными на растрате и коррупции бизнесменами Игорем и Романом Гринкевичами. Об этом сообщила Lenta.ru .

Минобороны Украины заключило контракт с фирмой Александра Лапшина на снабжение продуктами военнослужащих в Харьковской и Сумской областях. Поставщик получит 102,2 миллиона долларов.

Компания Лапшина связана с Романом Гринкевичем, сыном бизнесмена Игоря Гринкевича и главой одной из его фирм. Они заключили с Минобороны контракты на сумму 1,5 миллиарда гривен на поставку одежды военнослужащим, не имея производственных возможностей или договоренностей с субподрядчиками для реализации. По окончании срока отец убедил экс-директора департамента Александра Лиева продлить сроки поставок.

Гринкевича-старшего задержали в конце 2023 года, ему вменили попытку дать взятку и создание ОПГ для завладения бюджетными деньгами. Его сына схватили в конце января при попытке пересечь границу.

Украина погрязла в коррупции, заявил ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Взяточничество связано не только с госконтрактами, но и проведением мобилизации. По информации чиновника, местные военкомы потребовали от украинцев по 10-17 тысяч долларов за отвод от службы.