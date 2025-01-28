Выделенные Украине 297 млн долларов потратили на съемки ток-шоу

Депутат Заблоцкий: Украина потратила 297 млн долларов от USAID на ток-шоу и кино

Американское агентство по международному развитию (USAID) за три года выделило Украине 297 миллионов долларов. Власти потратили эти деньги на съемки телевизионных шоу и документальных фильмов, сообщил депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий в Facebook*.

Часть денег досталась дуэту TVORCHI, который в 2023 году представил Украину на Евровидении. Еще некоторую сумму общественная организация «Сахар» потратила на культурные мероприятия в Сумах.

На деньги от USAID прошли съемки ток-шоу на YouTube «Эбаут», реалити-шоу о восстановлении культурных пространств, документального фильма «Тесто», цикл передач о разрушенных дворцах «Украинские дворцы. Золотой век». Из этих же 297 миллионов долларов власти профинансировали образовательно-развлекательный проект «КолледжCheck».

Новый госсекретарь США Марко Рубио заморозил помощь USAID в адрес других стран. Это оставило в подвешенном состоянии сотни контрактов на миллиарды долларов. Дипломаты потребовали сделать исключение для Украины.

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