Забрали последнее. Дипломаты США поддержали Украину неожиданной просьбой

FT: в США попросили исключить из заморозки связанные с Украиной программы

Государственный департамент США заморозил почти всю иностранную помощь по всему миру, решение Дональда Трампа затронуло и Украину. Источники Financial Time ( FT ) сообщили, что это вызывало недовольство американских дипломатов.

Собеседники газеты уверили, что сотрудники дипкорпуса США попытались добиться исключения связанных с Украиной программ из заморозки. В частности, за полный иммунитет проектам Агентства США по международному развитию (USAID) по украинским вопросам выступили дипломаты из Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента.

Свое требование они обосновали соображениями национальной безопасности. Будет ли запрос удовлетворен, пока неясно — источники FT заявили, что получают из Вашингтона «позитивные сигналы».

На Украине USAID временно отложило предписание своим партнерам остановить работу. Такие приказы получили пока только некоторые подрядчики. По данным FT, заморозка оставила в подвешенном состоянии сотни контрактов на миллиарды долларов.

Накануне источники Reuters также сообщили, что отвечающие за украинские проекты сотрудники USAID получили прямой приказ прекратить всю деятельность.

Агентство сообщило, что заморожены были проекты по поддержке школ и в области здравоохранения. На Украине USAID отвечает также за поддержку энергетики и восстановление инфраструктуры.