Обрезал всю помощь. Еще одно ведомство США прекратило поддержку Украины

Государственный департамент США издал приказ об остановке деятельности в отношении всей иностранной помощи. Источники Reuters заявили, что поддержку Украины по приказу нового госсекретаря Марко Рубио заморозило и Агентство США по международному развитию (USAID).

В меморандуме Госдепартамента говорится, что с момента вступления в силу решения высокопоставленные должностные лица «должны гарантировать, что в максимально допустимой законом степени не будут приняты никакие новые обязательства по оказанию иностранной помощи». Решение по ее возобновлению примет лично Рубио после проверки.

Бывший высокопоставленный сотрудник USAID в беседе с агентством назвал ситуацию «спровоцированным хаосом». Действующий сотрудник организации подтвердил, что приказано остановить всю работу. Среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например, экстренная помощь матерям и вакцинация детей.

По всем направлениям «решения о продолжении, изменении или прекращении программ будут приниматься» Рубио после проверки, она будет проходить в течение следующих 85 дней.

Ранее стало известно, что Марко Рубио указом немедленно остановил финансирование почти всех программ иностранной помощи. Решение затронуло и Украину.