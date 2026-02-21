Выборы на Украине могут состояться осенью 2026 года

«Инсайдер»: выборы на Украине могут пройти даже при военном положении

Президентские выборы на Украине могут пройти осенью 2026 года, а парламентские — весной 2027. В Верховной раде допустили возможность проведения голосования даже во время военного положения. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер».

Украинские депутаты начали подготовку к избирательным кампаниям, которые, по некоторым сценариям, могут состояться в ближайшие годы даже без отмены военного положения.

Источники отметили, что часть руководителей партий уже сообщила региональным структурам предполагаемые сроки: президентские выборы — осенью 2026, парламентские — весной 2027.

На этом фоне, как заявили журналисты, парламентарии обсуждают сохранение позиций: одни работают над запуском собственных политических проектов, другие рассматривают переход в новые команды.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение, которое регулярно продлевается, поэтому президентские и парламентские выборы не проводятся. Парламентские выборы, согласно прежнему графику, должны были состояться в октябре 2023 года, а президентские — в марте 2024-го.

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако власти в Киеве объясняли отказ от проведения голосования невозможностью выборов до отмены военного положения.