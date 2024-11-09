«Выбора не будет». В Раде раскрыли судьбу Украины после Зеленского
Экс-депутат Рады назвал правление Зеленского худшим сценарием для Украины
Правление Владимира Зеленского после победы на выборах президента США Дональда Трампа станет худшим сценарием для Украины. Об этом депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил на своем YouTube-канале.
«Что касается худшего сценария — это <…> продолжение правления Зеленского до критического момента в <…> стране, когда уже особо выбора не будет <…> и потерь будет больше», — сказал он.
Депутат выразил уверенность, что для Украины уход Зеленского будет наиболее предпочтительным сценарием. Также Дмитрук указал на необходимость проведения выборов, до которых страной будет руководить согласованное США и Россией временное правительство.
По его словам, отставка с поста президента Владимира Зеленского станет лучшим подарком для миллионов украинцев, ведь это остановит дальнейшие потери территорий. Политик покинул Украину в конце августа после слежки спецслужб, которые планировали его ликвидацию.