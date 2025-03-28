ВСУ учились пользоваться западной техникой по YouTube из-за бегства инструкторов

Иностранные инструкторы, которых отправили на Украину для обучения солдат ВСУ, сбежали с полигона после удара российской армии. Военным пришлось учиться пользоваться западным оружием по роликам на YouTube. Об этом рассказал украинский солдат, перешедший на сторону ВС России.

По его словам, в то время украинским военным поставили пулеметы системы Browning, американский гранатомет MK19 и противотанковый переносной комплекс NLAW.

«Было [иностранцев] человек 15, и они должны были нас обучать пользоваться вот этим собственно оружием. Но там прилетел один „подарок“ со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, и они испарились», — процитировало военного РИА «Новости».

По его словам, инструкторы поняли, что «там не шутки» и не вернулись. В итоге украинским военным пришлось учиться пользоваться новым оружием по роликам на YouTube.

Ранее украинский пленный Евгений Дубовик заявил, что натовское оружие, на котором солдаты ВСУ обучались в Европе, позже исчезло по пути на Украину. Уже на передовой военным выдали АКМ вместо немецких автоматов HK416.