Украинским боевикам катастрофически не хватает солдат на Харьковском направлении, поэтому они готовятся к обороне. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Катастрофическая нехватка личного состава вынуждает командование ВСУ перейти к долговременной обороне», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, для постройки оборонительных сооружений понадобится много экскаваторов и бульдозеров.

Ранее родственники военных 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая воюет на харьковском направлении, пожаловались, что солдат постоянно избивают и неделями держат в яме. В отношении командования бригады началась проверка.

До этого стало известно, что украинские военные массово дезертируют из Харьковской области. Командиры делают все возможное, чтобы вернуть беглецов. Один из способов — агрессивная пропаганда в интернете.