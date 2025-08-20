Количество украинских дезертиров в Харьковской области довело ВСУ до паники

Критическое положение со сбежавшими с позиций военными сложилась в 57-й бригаде ВСУ на Харьковском направлении. Командование приложило все усилия, чтобы вернуть беглецов. Об этом заявил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«В подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады (ВСУ — прим. ред.) критическая ситуация с дезертирами. Командование бригады в экстренном порядке предпринимает меры по возвращению самовольно оставивших часть солдат», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, один из способов вернуть сбежавших — распространение агрессивной пропаганды в интернете.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ начало более масштабную борьбу с дезертирами. Он отметил, что количество оставивших позиций украинских военных резко возросло, особенно среди мобилизованных солдат.