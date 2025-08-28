Родственники солдат ВСУ пожаловались, что мобилизованные неделями сидят в ямах

Родственники военных 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая расположилась на Харьковском направлении, заявили, что мобилизованные постоянно избитые и вынуждены неделями сидеть в ямах. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

«В отношении командования 57-й отдельной мотопехотной бригады в настоящий момент проводится проверка из-за участившихся случаев издевательства над военнослужащими», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, военных постоянно бьют. Также они все время сидят в ямах.

Ранее стало известно, что больше половины военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ недалеко от Садков в Сумской области слегли с болезнями. Лекарства и еду им не доставляют. Ухудшения здоровья боевиков связано с изменениями погоды. Украинские солдаты на позициях оказались застигнуты врасплох.