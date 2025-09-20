Мощный пожар начался на нефтебазе после удара «Гераней» по Черниговской области

Прилеты «Гераней» по Черниговской области вызвали мощнейший пожар на нефтебазе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

На территории нефтебазы в Бахмаче слышали несколько десятков взрывов. Удар пришелся по резервуарам, откуда ВСУ доставляли топливо моторизованным и танковым формированиям в Сумской области.

Также Telegram-канал сообщил о попадании беспилотников по транспортной инфраструктуре в Чернигове.

В Николаевской области российские войска атаковали склад боеприпасов и базу ВСУ. Прилеты заметили в Снигиревском районе. Прилетело три раза, один из них по складу с боекомплектом, сообщило пророссийское подполье. Из места дислокации ВСУ вывезли не менее двух грузовиков с телами погибших бойцов.