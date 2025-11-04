Дети депутатов Верховной рады не появляются на фронте. Об этом украинскому изданию УНИАН заявила боец ВСУ Яна с позывным Мультик.

«Не надо рассказывать, что пусть воюют дети депутатов. Они не будут воевать. Просто примите этот факт», — заявила она.

Мультик добавила, что каждый гражданин Украины должен поддерживать страну, работать на ее пользу и платить налоги.

Режим всеобщей мобилизации действует на Украине с февраля 2022 года. В соцсетях и мессенджерах регулярно публикуются кадры силовых задержаний в общественных местах и на улицах, а также конфликтов между сотрудниками военкоматов и населением.

Ранее командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол признал, что насильственная мобилизация стала необходимой мерой для пополнения армии. В ином случае, по его словам, Украине придется уйти за Карпатские горы.