Командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Олег Апостол заявил, что насильственная мобилизация является необходимой мерой для пополнения армии. Об этом сообщило издание «Страна.ua», опубликовавшее видеозапись с его обращением.

По словам Апостола, без принудительного призыва удерживать фронт не вйдет. Военный отметил, что альтернативой станет потеря территорий.

«Что тогда — остановимся? Соберем вещи и уйдем в Карпаты? А вы уверены, что нас в Карпатах не достанут?» — сказал он.

С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации. Власти усиливают контроль над мужчинами призывного возраста, чтобы предотвратить уклонение от службы. В социальных сетях регулярно публикуются кадры силовых задержаний на улицах и в общественных местах, а также конфликтов между населением и сотрудниками военкоматов. Украинские медиа неоднократно сообщали о случаях применения силы и нарушениях закона при таких задержаниях.

В статье для Berliner Zeitung украинская обозреватель Марта Гавришко писала, что коррупция, истощение и принудительная мобилизация доводят украинскую армию до предела. По ее данным, десятки тысяч военных покидают позиции или дезертируют, а многие бойцы сравнивают свое положение с «бессрочным рабством» на службе, что подрывает моральный дух.