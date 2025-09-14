«РИА Новости»: польские танки PT-91 сгорают после первого попадания в них

Поставленные Украине польские танки РТ-91 сгорают после первого же удара современных российских боевых машин. Об этом РИА «Новости» сообщил командир танка с позывным Депутат.

По его словам, РТ-91 являются подобием отечественных Т-72. Их распиарили в СМИ как самые продвинутые танки, но на деле выяснилось, что они не могут выдержать даже одного попадания.

«Сразу начинают гореть, и экипаж начинает покидать свою боевую машину», — рассказал подробности Депутат.

Командир танка отметил, что однажды РТ-91 разлетелся в щепки всего от одного кумулятивного снаряда.

Польское правительство отправило Украине несколько сотен своих танков РТ-91, пытаясь компенсировать огромные потери киевского режима в технике в боях с российской армией.

Ранее западные СМИ сообщили, что Россия утроила выпуск новейших Т-90М «Прорыв».