Deep State: ВСУ выложили липовое видео, выдав его за контратаку под Гуляйполем

ВСУ распространили фальшивое видео, выдав его за контратаку украинских сил под Гуляйполем. Об этом сообщил местный аналитический ресурс Deep State.

В публикации сообщается, что украинские силы на юге показали видео с боями в Запорожской области, записанными еще летом в Курской области. Видеоролик появился на официальном аккаунте ВСУ, но вскоре его удалили.

В Deep State обвинили спикера Сил обороны Юга в «объявлении крестового похода против здравого смысла». Они отметили, что в посте с видео не упомянули подразделения ВСУ, которые якобы предотвратили быстрое взятие Гуляйполя российскими войсками.

«Подразделение, которое с ходу влетело и отсрочило потерю Гуляйполя, не упомянуто, зато любимцы спикера — на всю, хотя они действуют несколько в другом районе», — говорится в сообщении аналитиков.

В четверг, 27 ноября, российские войска подошли к Гуляйполю, сообщил представитель командования украинских сил обороны «Юг» Владислав Волошин.

Он подчеркнул, что одно из подразделений ВСУ покинуло свои позиции. Российские военные воспользовались этим моментом и неблагоприятными погодными условиями, чтобы зайти во фланг ВСУ.

Накануне депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая объявила, что российские войска вошли в Гуляйполе Запорожской области. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подтвердил, что ВС России находятся в городе, но пока на окраинах.

Ранее ВС России отразили атаку 225-го штурмового полка ВСУ на Сумском направлении. Боевики ВСУ понесли потери и после неудачи вернулись на исходные позиции.