Атака штурмовиков ВСУ на Сумском направлении провалилась

ВС России отразили атаку 225-го штурмового полка ВСУ на Сумском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказали в российских силовых структурах.

«Противник силами 225-го отдельного штурмового полка провел одну атаку», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что боевики ВСУ понесли потери и после неудачи вернулись на исходные позиции.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что российская армия продвигается в зоне спецоперации и уже зашла в Гуляйполе Запорожской области. Заход ВС России в город подтвердил и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, войска пока находятся на окраинах населенного пункта.

В Сети появилась информация, что российское командование готовит операцию по освобождению Гуляйполя. До этого ВС России установили контроль над селом Затишье в Запорожской области.