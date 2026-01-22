Встреча Зеленского и Трампа завершилась, не продлившись и часа

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа завершилась. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-секретаря главы киевского режима Сергея Никифорова.

Переговоры продлилась меньше часа. Зеленский и Трамп планировали обсудить в Давосе урегулирование конфликта на Украине и план восстановления страны.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который сегодня должен прибыть в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, заявил, что ключевые разногласия между сторонами фактически свелись к одному вопросу. При этом представитель Трампа не стал уточнять, о каком именно вопросе идет речь.

Зеленский изначально заявлял, что не собирается лететь в Швейцарию на Всемирный экономический форум, однако на встречу с Трампом все же прибыл.