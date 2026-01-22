Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному вопросу

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ходе обсуждения урегулирования конфликта на Украине стороны приблизились к решению, а ключевые разногласия фактически сузились до одного вопроса. Об этом он сообщил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Это в буквальном смысле всеобъемлющий вопрос, и я думаю, мы свели его к одному вопросу», - сказал Уиткофф.

По словам спецпосланника, сам характер оставшегося вопроса позволяет говорить о принципиальной разрешимости ситуации. При этом он не стал раскрывать, о каком именно аспекте идет речь.

Американский представитель отметил, что Вашингтон рассчитывает на успешное завершение переговорного процесса. В преддверии визита в Москву Уиткофф заявил, что считает поездку важной и своевременной, добавив, что за последнее время был достигнут заметный прогресс. Перспективы урегулирования он охарактеризовал как реалистичные, подчеркнув, что, по его мнению, пришло время завершить конфликт.

Кроме того, спецпосланник рассказал, что накануне американская сторона обсуждала экономические перспективы Украины, включая восстановление финансовой системы и развитие рынков капитала. Он напомнил о ранее озвученной президентом США Дональдом Трампом идее создания на Украине беспошлинной зоны, отметив, что такой шаг может повлиять на создание рабочих мест и перенос производств в страну.

Приезд спецпосланника США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Москву подтвердил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.