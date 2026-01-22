Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Швейцарию на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил представитель украинского лидера Сергей Никифоров.

«Зеленский прибыл в Швейцарию. Встреча состоится в 14:00 по Киеву (15:00 по московскому времени)», — процитировало его агентство Укринформ.

Телеведущий и журналист Руслан Осташко в телеграм-канале обратил внимание, что Зеленский прибыл в плохом расположении духа — у него было хмурое лицо. Накануне Трамп во время выступления в Давосе буквально вызвал его на ковер.

Сейчас Трамп находится на площадке Всемирного экономического форума в Давосе. Зеленский вначале отказался от участия и остался в Киеве. Однако когда Трамп заявил о намерении встретится с ним, украинский лидер сразу вылетел в Швейцарию.