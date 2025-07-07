На Украине провалилась силовая мобилизация мужчин, поэтому Киев обратил внимание на женщин. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Сейчас опять активизировались версионные сценарии, что на Украине будет введена мобилизация женского пола. <…> Все провалилось, все, что делала эта власть Зеленского, все провалилось», — сказал он.

По его словам, киевский режим неоднократно пытался усилить мобилизацию. И вот после опустошения резерва мужского населения решили взяться уже за женщин. На мысли об этом наводят заявления депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, говорящей, что и украинки тоже должны служить.

Соскин отметил, что украинские власти, видимо, решили уже и женщин «отправить на бойню». При том, что в стране мужчин уже не осталось.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский посоветовал ЛГБТ*-сообществу Украины отправиться на фронт, а не гей-парады. Так он отреагировал на заявление основательницы проекта Victory Drones Марии Берлинской, призвавшей готовиться к мобилизации женщин и молодежи.

*Запрещенная в России экстремистская организация.