Украинскому ЛГБТ-сообществу посоветовали сменить гей-парады на окопы на фронте

Нардеп Дубинский: ЛГБТ Украины надо ехать на фронт, а не на гей-парады

Настало время, когда украинскому ЛГБТ*- сообществу нужно вставать на защиту своих прав на фронте, а не на гей*-парадах, потому что в случае победы России ему грозят реальные сроки. Об этом написал арестованный по подозрению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский .

Так он отреагировал на заявление украинского волонтера, основательницы и руководителя Центра поддержки аэроразведки и проекта Victory Drones Марии Берлинской, которая призвала готовиться к мобилизации женщин и молодых людей.

«Лесбиянка* Берлинская призывает готовиться к мобилизации женщин и 18-летних. Что ж, разумный шаг. Особенно для тех, кто последние 10 лет объяснял стране, что главное — это права, свободы ЛГБТ*- сообщества. Сейчас как раз пришло время их защищать не на гей*-парадах, а на фронте», — написал Дубинский.

Мария Берлинская никогда не говорила о своей сексуальной ориентации и подчеркивала, что не выступала за права ЛГБТ*-сообщества, но и не критиковала его.

Свое заявление о необходимости подготовки женщин и выпускников украинских школ к мобилизации она сделала в эфире YouTube-канала украинского издания «Левый берег».

«Мы уже на том моменте, когда и женщины, и люди с 18 лет должны готовиться. Вообще все взрослое население, без исключений», — заявила Берлинская.

На этой неделе авторы Telegram-канала «Политика страны» опубликовали расследование о системе взяток, которую организовали сотрудники территориальных центров комплектования. Авторы выяснили, что, кроме выполнения плана по количеству мобилизованных украинцев, рядовых сотрудников обязали собирать определенное количество денег с тех, кто готов откупиться от призыва.

*Запрещенная в России экстремистская организация.