«Все может рухнуть». Украинский депутат объяснил, почему Зеленский увольняет министров

Смена состава правительства президентом Украины Владимиром Зеленским не имеет никакого смысла, тем более на фоне обрушения фронта под Красноармейском. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Обычно при смене правительства или министров руководствуются какой-то логикой. Изменением подходов. <…> В эпопее по смене министров Зеленского этого нет», — пояснил он.

По словам депутата, президент республики решил обновить кабинет министров для создания видимости перемен, а также для укрепления позиций главы офиса Андрея Ермака. Политик отметил, что все это происходит на фоне продвижения российских войск под Красноармейском.

«И плевать, что вся конструкция может рухнуть в любой момент», — добавил Дубинский.

Ранее правительство Украины покинули пять министров и глава Фонда государственного имущества, среди них был министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Кроме того, Зеленский своим указом снял с должности замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурму.