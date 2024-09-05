Главу МИД Украины Кулебу уволили

Верховная рада отправила в отставку главу МИД Украины Дмитрия Кулебу

Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency
Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рада утвердила отставку Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел Украины. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что 240 депутатов отдали свои голоса за увольнение Кулебы. Сам Кулеба не явился в парламент.

Ранее СМИ сообщали, что главу МИД Украины могли уволить еще в апреле, но этого не произошло из-за вмешательства Госдепа. Источники уточнили журналистам, что давление со стороны США не позволило весной произвести замену министра.

В ближайшее время также уйдет с должности министр юстиции Украины Денис Малюська. Прошения об отставке написали еще несколько членов кабмина.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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