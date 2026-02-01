Возмущенные отсутствием света киевляне перекрыли шоссе

«Жители Левого берега Киева перекрыли Харьковское шоссе из-за длительных отключений света», — заявили в сообщении.

Движение транспорта заблокировали и возникли пробки. Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, в городе без отопления остаются 244 дома.

Энергокомпания ДТЭК пообещала, что украинская столица снова вернется к графикам отключения света с полуночи. При этом они снова будут рассчитываться для каждого дома отдельно.

Досталось и Одессе из-за отключения света. Жители одного из ЖК ранее перекрыли дорогу. До этого одесситы, протестуя против двухнедельного отключения электричества, перекрывали улицу в центре города.