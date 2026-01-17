«В другой части города жители пожаловались, что в соседних домах не выключают свет; их начали выключать, но на той линии оказалась насосная — теперь во время отключений район без воды», — говорится в сообщении.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил, с какой целью российская армия бьет по электростанциям Киева, Одессы и Днепропетровска. Эти города планируют изолировать от национальной энергосети.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в гуманитарной и энергетической катастрофе на Украине. По его словам, именно его решения и политические авантюры поставили страну в такое тяжелое положение.