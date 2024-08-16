Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще нескольких областях Украины утром 16 августа

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Киеве и еще нескольких областях Украины

Утром в пятницу в Киеве, Киевской области и ряде других регионов Украины сработала сирена воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального сервиса по уведомлению населения.

С октября 2022 года российские военные наносят удары высокоточным оружием по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины. Минобороны РФ подчеркивало, что мирное население соседней страны находится вне угрозы.

В ночь на пятницу на фоне воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал местных жителей пройти в укрытия, где оставаться до окончания воздушной тревоги. В Сети появлялась информация, что в небе замечали дроны «Шахед», которые направились в сторону Ирпеня и Гостомеля.

Кроме того, мощный взрыв зафиксировали в подконтрольном Киеву городе Запорожье.