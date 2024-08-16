Серия взрывов прогремела в Киеве

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Система противовоздушной обороны вступила в работу, сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве взрывы, власти сообщают о работе ПВО. Мониторинговые паблики пишут о „Шахеде“», — говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан пройти в укрытия, где оставаться до окончания воздушной тревоги.

До этого в Киевской области зафиксировали беспилотники. Потом появилась информация, что «Шахед» пролетел над северной частью украинской столицы и направился в сторону Гостомеля/Ирпеня.

До этого сообщили о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области, в Сумах и подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил RT.

Ранее сильный взрыв прогремел в подконтрольном Украине городе Запорожье, когда ракетой ударило по личному составу и технике ВСУ.